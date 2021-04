Z meczu Barcelona – Granada: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (29 kwietnia) o godzinie 19:00. Spotkanie na Camp Nou odbędzie się w ramach 33. kolejki La Liga. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Mecz Barcelona – Granada: gdzie oglądać?

Podopieczni Ronalda Koemana w czwartkowy wieczór zmierzą się na swoim stadionie z Andaluzyjczykami. Barcelona przystąpi do swojego spotkania, mając szansę na to, aby zadomowić się na pozycji lidera rozgrywek. Granada chce się natomiast włączyć do gry o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. W związku z tym można się spodziewać emocjonującej potyczki.

Blaugrana podejdzie do starcia, chcąc wygrać czwarte z rzędu spotkanie, licząc wszystkie rozgrywki. Ostatnio Barcelona pokonała Villarreal (2:1). Tymczasem zespół Diego Martineza uległ w derbach Sevilli (1:2). Zatem obie drużyny podejdą do potyczki w różnych nastrojach. Dodajmy, że w tym roku oba zespoły grały ze sobą już dwukrotnie. W lidze Barca wygrała 4:0, a w Copa del Rey 5:3.

Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Barcelona – Granada. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Barcelona – Granada, transmisja na żywo w TV

Czwartkowy bój na Camp Nou będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 33. kolejki La Liga: Barcelona – Granada transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K. Starcie rozpocznie się o godzinie 19:00. Skomentują je Piotr Laboga i Tomasz Ćwiąkała.

Barcelona – Granada: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Camp Nou, będzie również dostępna w internecie. Mecz Barcelona – Granada online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platform My Canal i Player.pl w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Barcelona – Granada: transmisja na platformie bukmachera

Mecze hiszpańskiej La Liga można oglądać nie tylko w telewizji, czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu Barcelona – Granada stream na żywo jest również dostępny na stronach zakładów bukmacherskich STS i Fortuna.

Barcelona – Granada: kursy bukmacherskie

W czwartkowym spotkaniu bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gospodarzom.

FC Barcelona Granada 1.16 10.0 21.8 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 29. kwietnia 2021 13:00 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin