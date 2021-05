Z meczu Atalanta – Milan: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (23 maja) o godzinie 20:45. Spotkanie na Gewiss Stadium odbędzie się w ramach 38. kolejki Serie A. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Mecz Atalanta – Milan: gdzie oglądać

Niezwykle interesująco zapowiada się jeden z sześciu niedzielnych meczów zaplanowanych na godzinę 20:45 z udziałem La Dei i Rossonerich. Atalanta jest już co prawda pewna miejsca w TOP 4 tabeli ligi włoskiej. Niemniej wciąż może osiągnąć niezwykły sukces, jakim może być wywalczenie wicemistrzostwa Serie A. Aby ten cel został zrealizowany, to podopieczni Gian Piero Gasperiniego muszą wygrać.

Tymczasem Milan musi wywalczyć pełną pulę, aby przypieczętować swój awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Drużyny z Mediolanu nie było w tych rozgrywkach już od ośmiu lat. Warto jednak nadmienić, że zespół Stefano Pioliego również może zostać wicemistrzem Włoch w przypadku wygranej. Gdyby ta sztuka udała się Rossonerim, to osiągnęliby to po raz 15. w historii.

Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Atalanta – Milan. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Atalanta – Milan, transmisja na żywo w TV

Niedzielny bój na Gewiss Stadium będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Serie A: Atalanta – Milan transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Atalanta – Milan: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Gewiss Stadium, będzie również dostępna w internecie. Mecz Atalanta – Milan online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Atalanta – Milan: transmisja na platformie bukmachera

Mecze włoskiej Serie A można oglądać nie tylko w telewizji, czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu Atalanta – Milan stream na żywo jest również dostępny na stronach zakładów bukmacherskich STS i Fortuna.

Atalanta – Milan: kursy bukmacherskie

W niedzielnym spotkaniu bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gospodarzom.

Atalanta AC Milan 2.50 4.10 2.61 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 22. maja 2021 19:40 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin