Olympique Marsylia - Paris Saint-Germain: gdzie oglądać mecz Ligue 1? We Francji czeka kibiców spotkanie na szczycie, gdyż obie drużyny mają mistrzowskie aspiracje. Sprawdź gdzie oglądać mecz Marsylia - PSG.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Marsylia – PSG: gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain i Olympique Marsylia dzieli w tabeli ligowej zaledwie trzy punkty. Od początku sezonu obie drużyny spisują się bardzo dobrze, czego dowodem jest fakt, że mają najwięcej goli ze wszystkich drużyn w Ligue 1. W ostatniej kolejce PSG odniosło wysokie zwycięstwo ze Strasbourgiem (4:2), zaś Marsylia wygrała z Montpellier aż (5:0). Bezpośrednie spotkanie zwiastuje ogromne emocje. Sprawdź typy na mecz Marsylia – PSG.

Marsylia – PSG: transmisja w TV

Niedzielny hit Ligue 1 Marsylia – PSG będzie dostępny w telewizji na kanałach Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 3. Pierwszy gwizdek sędziego na Stade Velodrome o godzinie 20:45. Starcie skomentuje duet Marcin Grzywacz i Adrian Gątarek.

Marsylia – PSG: transmisja online

Wszystkie spotkania Ligue 1 można oglądać u bukmachera w usłudze Superbet TV. Dostęp do transmisji zostanie przyznany po założeniu konta w Superbet z kodem promocyjnym Ponadto spotkanie można obejrzeć na stronie elevensports.pl

Bonus 300 zł za wygraną Marsylii lub PSG

W Superbet możesz teraz postawić zakład na wygraną Marsylii lub PSG po kursie 150. Promocja umożliwia zgarnięcie dodatkowego bonusu o wartości 300 zł. Jak skorzystać z oferty?

Załóż konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Wyraź zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO obejmujący typ na zwycięzcę meczu Marsylia – PSG Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Twój zakład okaże się trafiony, otrzymasz bonus o wartości 300 zł

Marsylia – PSG: kto wygra?

Marsylia – PSG: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Marsylia – PSG według bukmacherów będzie drużyna gości. Kurs na zwycięstwo paryskiego klubu wynosi 1.82, zaś wygraną gospodarzy można zagrać z kursem 4.20. Z kolei wydarzenie, że mecz zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 4.00.

To spotkanie można postawić u bukmachera STS, a jeśli nie posiadasz tam jeszcze konta, to zachęcam do skorzystania z promocji bukmachera. Z naszym kodem bonusowym GOAL będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka.

Olympique Marsylia Paris Saint-Germain 4.20 4.00 1.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2024 08:50 .

