Z meczu Man Utd – Liverpool: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (24 stycznia) o godzinie 18:00. Spotkanie na Old Trafford w Manchesterze odbędzie się w ramach 1/16 finału Pucharu Angii. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Man Utd – Liverpool: hit w 1/16 finału

Już w 1/16 finału z rozgrywkami o Puchar Anglii będzie musiał pożegnać się zespół, który zaliczany jest do grona faworytów do końcowego triumfu. W hicie tej serii gier Manchester United zmierzy się na Old Trafford z Liverpoolem. Biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez obie drużyny faworytem do awansu wydają się być gospodarze.

W ostatnich tygodniach zdecydowanie lepiej spisywali się podopieczni Ole Gunnara Solskjaera. Jednym z nielicznych ich “potknięć” był… bezbramkowy remis z Liverpoolem w Premier League. Z pięciu ostatnich ligowych spotkań Czerwone Diabły wygrały cztery.

Broniący mistrzowskiego tytułu The Reds nie wygrali natomiast żadnego z pięciu ostatnich ligowych meczów. W tym czasie zanotowali trzy remisy i doznali dwóch porażek. Więcej o meczu Man Utd – Liverpool, w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Man Utd – Liverpool: transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie na Old Trafford w Manchesterze będzie dostępne w polskiej telewizji. Ze spotkania 1/16 finału Pucharu Anglii: Man Utd – Liverpool transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:00 skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński

Manchester United – Liverpool: Transmisja online

Transmisja z najciekawszego spotkania 1/16 finału Pucharu Anglii będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Man Utd – Liverpool: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.