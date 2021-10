Manchester United – Liverpool: transmisja w TV oraz stream online. Niedzielny meczu na Old Trafford to jedno z najważniejszych piłkarskich wydarzeń na europejskich boiskach w tym tygodniu. Angielski klasyk zawsze dostarcza wielu emocji. Mecz będzie można oczywiście obejrzeć w Polsce. Wyjaśniamy również jak zdobyć voucher na 30-dniowy dostęp do platfromy Canal+ online.

Manchester United – Liverpool, gdzie oglądać

Manchester United w ostatnich tygodniach nie spisywał się najlepiej. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera w trzech ostatnich ligowych meczach zapisali na swoje konto tylko jeden punkt. Konsekwencją słabej postawy Czerwonych Diabłów był ich spadek na szóste miejsce w ligowej tabeli.

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp nie lekceważy jednak swojego przeciwnika i spodziewa się trudnej przeprawy na Old Trafford. The Reds do niedzielnego spotkania przystąpią mogąc się pochwalić mianem jedynej niepokonanej drużyny w lidze. Z ośmiu dotychczas rozegranych spotkań Liverpool wygrał pięć, a w trzech pozostałych dzielił się punktami z rywalami.

W niedzielę obie drużyny wybiegną na boisko z jednym celem, jakim będzie zgarnięcie pełnej puli. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Man Utd – Liverpool.

Manchester United – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Transmisja z niedzielnego spotkania na Old Trafford będzie oczywiście dostępna w Polsce. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 17:30, będzie można obejrzeć na kanale Canal+ Sport.

Manchester United – Liverpool, transmisja online

Transmisja z hitu Premier League będzie również dostępna za pośrednictwem internetu. Mecz będzie transmitowany w usłudze Canal+ online, do której możecie teraz uzyskać 30-dniowy darmowy dostęp. Jak to zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Manchester United – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w niedzielnym meczu dają gościom z Liverpoolu. Jasno wskazują na to kursy oferowane przez nich na ten mecz.

Manchester United Liverpool FC 3.10 3.70 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24. października 2021 11:26 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin