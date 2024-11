fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manchester United – Chelsea, gdzie oglądać?

Manchester United już bez Erika ten Haga, ale jeszcze bez Rubena Amorima przystąpi do hitowego starcia na Old Trafford z Chelsea. W tym spotkaniu drużynę poprowadzi Ruud van Nistelrooy, który stanie przed bardzo trudnym wyzwaniem. The Blues od początku sezonu prezentują się naprawdę nieźle. Jeśli wygrają, wskoczą na podium tabeli Premier League.

Mecz Manchester United – Chelsea rozpocznie się o godzinie 17:30. Sprawdź nasze typy.

Manchester United – Chelsea, transmisja TV

Meczów Premier League nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji. Transmisja starcia Manchester United – Chelsea będzie dostępna jedynie w internecie.

Manchester United – Chelsea, transmisja online

Spotkanie Manchesteru United z Chelsea można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Skomentują je Przemysław Pełka oraz Paweł Grabowski. Pierwszy gwizdek na Old Trafford zabrzmi o godzinie 17:30.

Bonus 400 zł za bramkę Man Utd lub Chelsea

Aż 400 zł extra bonusu można zgarnąć stawiając za zaledwie 2 zł zakład na gola Manchesteru United lub Chelsea w niedzielnym hicie. Taką ofertę przygotował bukmacher Superbet. De facto daje ona możliwość postawienia takiego kuponu po kursie 200. Jak skorzystać z promocji?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO obejmujący wytypowanie gola Manchesteru United lub Chelsea w niedzielnym meczu Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli kupon będzie trafiony, otrzymasz od Superbet bonus w wysokości 400 zł

Manchester United – Chelsea, kto wygra?

Manchester United – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać faworyta rywalizacji na Old Trafford. Kurs na zwycięstwo Manchesteru United waha się między 2.55 a 2.65, zaś w przypadku ewentualnej wygranej Chelsea najczęściej wynosi on właśnie 2.55. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.