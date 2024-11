PressFocus Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Manchester United – Chelsea FC, typy i przewidywania

Manchester United ma za sobą dwa mecze z angielskimi gigantami u siebie. Starcia z Tottenhamem i Liverpoolem zakończyły się porażkami 0:3. Chelsea marzy o powtórzeniu tego scenariusza, chociaż najmocniejszym klubem, który ograła w tej kampanii na wyjeździe był West Ham. To sprawia, że na Old Trafford tym razem nie dojdzie do jednostronnej batalii zakończonej wysoką porażką. Szczególnie, że drużyna wypadła świetnie z Leicester. Mój typ: wygrana Manchesteru United.

Manchester United – Chelsea FC, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia Operacja kolana Koniec listopada 2024 Leny Yoro Uraz nogi Powrót do treningów Luke Shaw Kontuzja łydki Koniec listopada 2024 Mason Mount Uraz głowy Niepewny Harry Maguire Uraz kostki Niepewny Kobbie Mainoo Uraz mięśnia Koniec listopada 2024 Antony Matheus dos Santos Uraz kostki Koniec listopada 2024 Toby Collyer Stłuczenie Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Chelsea Zawodnik Powrót Armando Broja Uraz ścięgna Achillesa Koniec listopada 2024 Raheem Sterling disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues) Po 0 meczach Carney Chukwuemeka disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues) Po 0 meczach Jadon Sancho Nie zagra (decyzja trenera, odpoczynek po zgrupowaniu reprezentacyjnym, wypożyczenie przeciwko macierzystemu klubowi) Po 1 meczu

Manchester United – Chelsea FC, ostatnie wyniki

Ten sezon był ostatnim dla Erika ten Haga w Manchesterze United. Jego zespół nie wygrał meczu w europejskich pucharach. W Premier League był zaś w dolnej połowie tabeli. Nowym trenerem został Ruben Amorin, który poprowadzi zespół dopiero po listopadowej przerwie na mecze reprezentacji. Na ławce tymczasowo zasiada zatem Ruud van Nistelrooy, który pomógł niedawno ograć Leicester City 5:2 w Pucharze Ligi Angielskiej.

Ze wspominanym krajowym pucharem pożegnała się Chelsea, która nie potrafiła powtórzyć scenariusza z Premier League i tym razem uległa Newcastle. Wcześniej londyńczycy ograli Panathinaikos w Lidze Konferencji, gdzie są niepokonani. Gorzej było w lidze, gdzie lepszy okazał się Liverpool (1:2).

Manchester United – Chelsea FC, historia

Biorąc pod uwagę poprzedni sezon, Manchester United dał się we znaki Chelsea. Czerwone Diabły ograły u siebie The Blues 2:1. Ci zrewanżowali się w Londynie, gdzie zwyciężyli 4:3.

Manchester United – Chelsea FC, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są zgodni, który zespół jest faworytem hitu na Old Trafford. Forma sportowa nakazuje uważać, że większe szanse ma Chelsea. Manchester United zwolnił jednak Erika ten Haga, co uwolniło w zespole nową energię. Wielce możliwy jest zatem każdy scenariusz.

Manchester United – Chelsea FC, przewidywane składy

Manchester United Ruud van Nistelrooy Chelsea Enzo Maresca Manchester United Ruud van Nistelrooy 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Enzo Maresca Rezerwowi 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 11 Joshua Zirkzee 16 Amad Diallo 25 Manuel Ugarte 35 Jonny Evans 70 Harry Amass 84 Ethan Wheatley 3 Marc Cucurella 4 Tosin Adarabioyo 8 Enzo Fernández 10 Mykhaylo Mudryk 12 Filip Jörgensen 14 João Félix 18 Christopher Nkunku 40 Renato Veiga

Manchester United – Chelsea FC, kto wygra?

Manchester United – Chelsea FC, transmisja meczu

Mecz Manchester United – Chelsea FC będzie transmitowany wyłącznie w internecie. Spotkanie w ramach 10. kolejki Premier League możesz obejrzeć z polskim komentarzem za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay,

Początek hitowej potyczki na Old Trafford już w najbliższą niedzielę, czyli 3 listopada o godzinie 17:30. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Paweł Grabowski.

