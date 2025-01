PressFocus Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Manchester United – Brighton: gdzie oglądać?

W Premier League co kolejkę mamy do czynienia z interesującymi wynikami i przetasowaniami w tabeli. Manchester United możemy znaleźć w dolnej połówce, co jest efektem rozczarowujących rezultatów. Ostatnio nastąpił delikatny progres w postaci wygranej 3:1 z Southampton. To jednak wciąż za mało, by zbliżyć się do czołówki. Pięć oczek więcej zgromadziło Brighton, które w minionej kolejce ograło bez straty gola Ipswich.

Manchester United – Brighton: transmisja TV

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 15:00 na antenie CANAL+ Sport 2. Spotkanie skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Manchester United – Brighton: transmisja online

Mecz na Old Trafford będzie można też zobaczyć w internecie. Będzie to możliwe na platformach CANAL+ online i Viaplay. Z obu usług można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

Manchester United – Brighton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United 50% Remis 0% Wygrana Brighton 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Brighton

Manchester United – Brighton: kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów po komplet punktów w sobotę powinien sięgnąć Manchester United. Taki scenariusz oszacowano współczynnikiem 2.10. Kurs na triumf Brighton to 3.35. Potencjalny podział punktów to kurs rzędu 3.70

Manchester United Brighton 2.15 3.70 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 stycznia 2025 08:41 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – Brighton? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 2 oraz na platformach CANAL+ online i Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Brighton? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (19 stycznia) o godzinie 15:00.

