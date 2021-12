PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Man Utd – Arsenal: transmisja w telewizji oraz stream online. Na zakończenie rywalizacji w 14. kolejce Premier League czeka nas bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek na Old Trafford, gdzie Czerwone Diabły podejmować będą Kanonierów. Spotkanie będziemy mogli oczywiście obejrzeć w polskiej telewizji, a także za pośrednictwem internetu w usłudze Canal+ online. Teraz można zupełnie za darmo uzyskać 30-dniowy dostęp do tej usługi. Co trzeba zrobić wyjaśniamy.

Man Utd – Arsenal, gdzie oglądać

Manchester United do czwartkowego spotkania przystąpi jeszcze bez Ralfa Rangnicka na trenerskiej ławce. Niemiecki szkoleniowiec nadal czeka na uzyskanie niezbędnej wizy. Tym samym drużynę Czerwonych Diabłów do konfrontacji z Arsenalem ponownie poprowadzi Michael Carrick.

W lidze Manchester United pozostaje bez wygranej od trzech spotkań, choć w ostatni weekend zdobył cenny punkt w meczu z liderującą w tabeli Chelsea. Teraz czeka go kolejne trudne starcie, bowiem na Old Trafford przyjedzie znajdujący się w bardzo dobrej formie Arsenal.

Kanonierzy wygrali cztery z pięciu ostatnich meczów w Premier League, co pozwoliło im odrobić straty do czołówki. Obecnie zajmują piąte miejsce w tabeli, ale wygrywając w Manchesterze przesuną się na czwartą lokatę. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Man Utd – Arsenal.

Man Utd – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Czwartkowy hit Premier League na Old Trafford rozpocznie się o godzinie 21:15. Spotkanie Manchesteru United z Arsenalem będzie można oglądać “na żywo” na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD.

Man Utd – Arsenal, transmisja online

Mecze angielskiej Premier League można również oglądać za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa Canal+ online. Za jej pośrednictwem obejrzymy także mecz na Old Trafford, a teraz dostęp do niej na 30 dni można uzyskać zupełnie za darmo.

Oglądaj mecze Premier League z kodem GOAL

Aby zdobyć voucher na darmowy dostęp do usługi Canal+ online przez najbliższy miesiąc i mieć możliwość oglądania między innymi meczów Premier League, musimy przejść przez kilka kroków. Promocja jest dostępna dzięki współpracy Canal+ z bukmacherem eWinner.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Man Utd – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w czwartkowym meczu dają gospodarzom. Biorąc jednak pod uwagę formę prezentowaną przez Kanonierów, w żadnym wypadku nie można ich skreślać.

Manchester United Arsenal 2.07 3.70 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2. grudnia 2021 13:13 .

