PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Manchester City – PSG: transmisja w telewizji oraz stream online. Hitem środy na boiskach Ligi Mistrzów bez wątpienia jest pojedynek na Etihad Stadium, gdzie Obywatele podejmować będą giganta z Paryża. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21:00 będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Sprawdź gdzie go obejrzysz. Teraz możesz także uzyskać 30-dniowy dostęp do internetowej usługi Polsat Box Go, za pośrednictwem której również można oglądać spotkania Ligi Mistrzów. Sprawdź co trzeba zrobić.

Man City – PSG, gdzie oglądać

Oba kluby są wymieniane w gronie kandydatów do końcowego triumfu w rozgrywkach. Wcześniej muszą jednak przebrnąć przez fazę grupową i zapewnić sobie awans do fazy pucharowej. W środę na sto procent zapewni sobie zwycięzca tego pojedynku. Możemy się więc spodziewać dużych emocji na Etihad Stadium.

Pierwszy pojedynek obu zespołów, który odbył się na Parc des Princes pod koniec września zakończył się wygraną 2:0 paryżan. Teraz drużyna Josepa Guardiola zapewne będzie chciała się zrewanżować i potwierdzić dobrą formę z ostatnich spotkań na krajowych boiskach.

Bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gospodarzom. Czy uda im się wykorzystać atut własnego boiska? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Man City – PSG.

Man City – PSG, transmisja na żywo w TV

Szlagier Ligi Mistrzów, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP Sport.

Man City – PSG, transmisja online

Mecz Manchesteru City z Paris Saint-Germain będzie można także obejrzeć za pośrednictwem internetu. Transmisje z meczów Ligi Mistrzów są dostępne w usłudze Polsat Box Go. Teraz możesz zupełnie za darmo uzyskać 30-dniowy voucher na pakiet sportowy dostępny w tej usłudze.

Oglądaj mecz Manchester City – Paris Saint-Germain z kodem GOAL

Mecz Manchesteru City z Paris Saint-Germain, podobnie jak inne pojedynki Ligi Mistrzów, można będzie oglądać “na żywo” w usłudze Polsat Bo Go. Bukmacher Fuksiarz zakłady bukmacherskie umożliwia obecnie odebranie zupełnie za darmo voucheru na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego.

Zarejestruj się w Fuksiarzu podając kod promocyjny GOAL W ciągu 48 godzin wpłać depozyt o wartości minimum 50 złotych Odbierz e-mail w którym otrzymasz od Fuksiarza voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Polsat Box Go Oglądaj mecze Ligi Mistrzów w Polsat Box Go

Man City – PSG, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów to Manchester City ma zdecydowanie większe szanse na zdobycie trzech punktów w tym spotkaniu.

Manchester City Paris Saint-Germain 1.65 4.50 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24. listopada 2021 09:45 .

