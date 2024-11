PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City – Feyenoord Rotterdam: gdzie oglądać?

To może być bardzo ciekawy mecz, w którym choć wydaje się, że faworyt jest jeden i zdecydowany to faktycznie może być inaczej. Manchester City jest bowiem w najbojaźliwszym kryzysie w ostatnich latach i przegrywa seryjnie ostatnie mecze. Goście z Holandii mogą to wykorzystać.

Manchester City – Feyenoord Rotterdam: transmisja TV

Mecz będzie można obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 5.

Manchester City – Feyenoord Rotterdam: stream online

Istnieje możliwość skorzystania z oferty przygotowanej w usłudze CANAL+ online. Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w okresowej promocji za 59 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować. Początek rywalizacji na Etihad Stadium już w najbliższy wtorek, 26 listopada o godzinie 21:00.

Manchester City – Feyenoord Rotterdam: kto wygra?

Manchester City – Feyenoord Rotterdam: kursy bukmacherskie

