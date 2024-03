IMAGO / David Blunsden Na zdjęciu: Phil Foden, Erling Haaland

Manchester City – Kopenhaga, gdzie oglądać

Manchester City bez większych problemów pokonał FC Kopenhagę w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Starcie zakończyło się zwycięstwem Obywateli 3:1, którzy są już o krok od awansu do kolejnej rundy tych elitarnych rozgrywek. Nawet, jeśli goście pokuszą się o sprawienie małej niespodzianki na Etihad Stadium to wydaje się, że to, kto zagra w ćwierćfinale jest już przesądzone. Ewentualne odpadnięcie drużyny Guardioli z pewnością byłoby jedną z największych sensacji futbolu ostatnich lat.

Manchester City – Kopenhaga, transmisja na żywo w TV

Rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City i FC Kopenhagą będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 2. Początek o godzinie 21:00.

Manchester City – Kopenhaga, transmisja online

Mecz The Citizens możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Manchester City – Kopenhaga, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego starcia jest bez wątpienia Manchester City. Obywatele gładko wygrali z Kopenhagą w pierwszym meczu i również w rewanżu najpewniej nie dadzą żadnych szans swojemu rywalowi.

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Kopenhaga? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz online w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Manchester City – Kopenhaga? Mecz rozpocznie się w środę, 6 marca, o godzinie 21:00.

