Manchester City – Brighton: Tottenham: transmisja w TV i online. Arsenal powoli ucieka w tabeli ligowej Manchesterowi City, dlatego Obywatele nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów w sobotnim meczu z Brighton. Zwłaszcza że rywal jest w wyraźnym dołku.

Manchester City – Brighton, gdzie obejrzeć

Fatalnym wynikiem zakończył się ostatni mecz ligowy dla Manchesteru City. Obywatele mimo sporej przewagi przegrali w pechowych okolicznościach z Liverpoolem 0:1. Przez to aż na cztery punkty uciekł im w tabeli Premier League Arsenal. The Citizens w tej rundzie nie mogą pozwolić sobie na więcej potknięć.

Odejście Grahama Pottera wyraźnie osłabiło Brighton. Mewy wygrały tylko jeden z ostatnich pięciu meczów ligowych i spadły już na ósme miejsce w Premier League. A najbliższy terminarz mają dość wymagający.

Zapoznajcie się z naszymi typami na mecz Manchester City – Brighton.

Manchester City – Brighton, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz między Manchesterem City i Brighton obejrzycie na antenie CANAL+Sport 2. Początek starcia 22 października o godzinie 16:00.

Manchester City – Brighton, transmisja online

Spotkanie Manchester City – Brighton obejrzycie również w Internecie. Mamy dwie opcje. Pierwsza zakłada skorzystanie z usług platformy streamingowej Viaplay, za pośrednictwem której obejrzymy “na żywo” również inne mecze ligi angielskiej.

Drugą opcję jest obejrzenie meczu dzięki usłudze CANAL+ online, do której teraz można uzyskać dostęp z rabatem w wysokości 96 zł. Rejestrując się poprzez naszą stronę za półroczną subskrypcję pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+ zapłacimy tylko 198 zł.

Manchester City – Brighton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do przebiegu tego meczu. Nikt nie wyobraża sobie, żeby Manchester City miał nie wygrać. Kurs na Obywateli to zaledwie 1.22.

Manchester City Brighton 1.22 7.00 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 08:28 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Brighton? Mecz będzie transmitowany na platformie streamingowej Viaplay i kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Manchester City – Brighton? Spotkanie odbędzie się w sobotę (22 października) o godzinie 16:00

