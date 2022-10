Manchester City – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Manchester City – Brigthon: typy, kursy, zapowiedź. Mecz Manchesteru City z Brighton to jeden z ciekawszym meczów 13. kolejki Premier League. The Citizens po porażce z Liverpoolem mają coś do udowodnienia w sobotnim pojedynku. Goście mieli znakomity początek sezonu, ale w ostatnim czasie nieco zdjęli nogę z gazu. Początek meczu o godzinie 16:00.

Manchester City – Brighton, typy i przewidywania

Brighton miał znakomity początek sezonu, jednak obecnie nie potrafi wygrać od czterech spotkań notując w tym czasie dwa remisy i dwie porażki. Manchester City po serii sześciu zwycięstw z rzędu notuje dwa mecze bez wygranej remisując z Kopenhagą w Lidze Mistrzów i przegrywając z Liverpoolem w Premier League. The Citizens są jednak zdecydowanym faworytem meczu z Brighton. Podopiecznym Guardioli tak długie serie bez zwycięstwa raczej się nie zdarzają i w pojedynku z niżej notowanym rywalem z pewnością zgarną trzy punkty. Nasz typ: Zwycięstwo Manchesteru City.

Manchester City – Brighton, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Manchesteru City jest dosyć dobra. Guardiola w sobotę nie będzie mógł skorzystać z usług jedynie Walkera, Phillipsa i Stonesa. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w swoim najmocniejszym zestawieniu z Mahrezem, De Bruyne, Fodenem i Haalandem w ofensywie. Brighton kolejny raz w tym sezonie będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanego Modera. Niedostępny z tego samego powodu pozostaje też Mitoma.

Manchester City – Brighton, ostatnie wyniki

Manchester City przed tygodniem przegrał z Liverpoolem 0:1, a parę dni wcześniej tylko zremisował z Kopenhagą w Lidze Mistrzów. Takie serie graczom Guardioli się nie przytrafiają. Dwa mecze bez wygranej poprzedziła seria sześciu zwycięstw z rzędu.

Brighton był rewelacją startu rozgrywek, ale obecnie zgubił formę i od czterech spotkań pozostaje bez zwycięstwa remisując dwa spotkania w tym czasie i także dwukrotnie przegrywając. Ostatni mecz Mewy wygrały 4 września z Leicester City. Obecnie zajmują dopiero ósme miejsce w ligowej tabeli.

Manchester City – Brighton, historia

Bilans spotkań bezpośrednich w ostatnim czasie zdecydowanie przemawia za Manchesterem City. Obywatele wygrali aż cztery z ostatnich pięciu rywalizacji z Mewami. Goście sobotniego spotkania wygrali tylko raz. Ostatni mecz tych drużyn zakończył się wygraną City 3:0.

Manchester City – Brighton, typy bukmacherskie

Murowanym faworytem do zwycięstwa w sobotnim pojedynku jest Manchester City. Pokazują to poniże kursy bukmacherskie. Typy na wygraną gospodarzy wynoszą około 1,20.

Manchester City – Brighton, przewidywane składy

Manchester City: Ederson, Cancelo, Akanji, Laporte, Gomez, Rodri, Silva, Mahrez, De Bruyne, Foden, Haaland

Brighton: Sanchez, Webster, Dunk, Veltman, Trossard, Caicedo, Allister, March, Gross, Lallana, Welbeck

Manchester City – Brighton, transmisja meczu

Sobotni mecz Manchesteru City z Brighton będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport 2. Mecz będzie również dostępny online na platformie Viaplay po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

