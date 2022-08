PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Manchester City – Bournemouth: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Erling Haaland już w pierwszej kolejce pokazał się publice, strzelając dublet. Czy poprawi swój dorobek w starciu z beniaminkiem? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Etihad Stadium Premier League Manchester City Bournemouth 1.08 14.0 40.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2022 09:36 .

Manchester City – Bournemouth, gdzie oglądać

Manchester City udanie rozpoczął nową kampanię. Erling Haaland, po niepowodzeniu w meczu o Tarczę Wspólnoty, pokazał się ze świetnej strony przeciwko West Hamowi. Norweg ustrzelił dublet i pokazał, że z miejsca jest w stanie zagwarantować bramki.

Co ciekawe, Bournemouth wygrało takim samym stosunkiem bramek z Aston Villą. Było to jedno z zaskoczeń pierwszej serii gier, bo przecież The Villans mają aspiracje sięgające nawet europejskich pucharów. Zobaczymy w sobotę, jak beniaminek poradzi sobie na stadionie mistrza Anglii.

Sprawdź nasze typy na mecz Manchester City – Bournemouth.

Manchester City – Bournemouth, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie na Etihad Stadium nie zostało wybrane przez CANAL+ do transmitowania na łamach tej stacji. Dlatego też nie będzie ono dostępne w tradycyjnej telewizji.

Manchester City – Bournemouth, transmisja online

Pojedynek mistrzów Anglii z beniaminkiem obejrzysz na platformie streamingowej Viaplay. By uzyskać dostęp do transmisji, wejdź na stronę viaplay.pl i wykup abonament w cenie 34 złotych za miesiąc.

Manchester City – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to Obywatele są zdecydowanym faworytem nadchodzącego starcia.

Manchester City Bournemouth 1.08 14.0 40.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2022 09:36 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin