Manchester City zmierzy się z Barceloną w towarzyskim spotkaniu. Sprawdzamy gdzie oglądać to spotkanie w TV i online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Manchester City – Barcelona, gdzie oglądać?

Czołowe europejskie kluby rozpoczęły już przygotowania do nowego sezonie. Cześć zespołów zdecydowało się wyjechać za ocean, gdzie bierze udział w amerykańskim tournee US Soccer Champions Tour. Wśród nich są Manchester City i FC Barcelona. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w nocy z wtorku na środę polskiego czasu.

Oba zespoły mają już za sobą pierwsze sparingi. Barcelona jeszcze w Hiszpanii pokonała 1:0 zespół Olot. Z kolei Manchester City doznał już dwóch porażek – 3:4 z Celtikiem i 2:3 z Milanem. Teraz zmierzą się w bezpośrednim pojedynku. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online.

Manchester City – Barcelona, transmisja w TV

Towarzyski mecz Manchester City – FC Barcelona rozegrany zostanie w nocy z wtorku na środę (30/31 lipca) o godzinie 1:00 polskiego czasu. Transmisja z telewizji dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

Manchester City – Barcelona, transmisja online

Rywalizację Manchesteru City z Barceloną możesz również śledzić za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład za min. 2 zł w ciągu 24h przed meczem (lub na live).

Manchester City – Barcelona: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego spotkania jest Manchester City, co wyraźnie pokazują kursy bukmacherów. Wynika to między innymi z faktu, że obie drużyny są na nieco innym etapie przygotowań do nowego sezonu.

Manchester City FC Barcelona 1.88 4.10 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2024 09:17 .

