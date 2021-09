Manchester United – Villarreal: transmisja w TV i online. Gdzie oglądać mecz Man Utd – Villarreal? (29.09.2021)

Manchester United – Villarreal: transmisja w TV oraz online. Środowe spotkanie na Old Trafford w ramach 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo interesująco. Mecz pomiędzy Man Utd a Villarreal rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z tego starcia będzie dostępna na jednej z anten Cyfrowego Polsatu.



Manchester United Liga Mistrzów

29/09/2021 21:00 Old Trafford

Villarreal

Manchester United – Villarreal, gdzie oglądać

Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera mają zaległe rachunki do wyrównania z zespołem z La Liga. W maju tego roku Manchester United na stadionie w Gdańsku przegrał z Villarreal w finale Europa League po serii rzutów karnych. Los chciał, że tej jesieni obie ekipy zmierzą się ze sobą ponownie.

Czerwone Diabły podejdą do potyczki po dwóch porażkach z rzędu. Cristiano Ronaldo i spółka ulegli ostatnio Aston Villi (0:1) i West Hamowi United (0:1). Tymczasem drużyna z Hiszpanii w trakcie minionego weekendu podzieliła się punktami w ligowym spotkaniu z Realem Madryt (0:0).

Manchester United – Villarreal, transmisja na żywo w TV

Transmisja z meczu Manchester United – Villarreal ku uciesze fanów obu teamów jest do obejrzenia w telewizji. Środowa potyczka w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów znalazła się w planie transmisji kodowanych kanałów Polsatu. Konfrontacja Man Utd – Villarreal w TV będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 4 PPV. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.

Manchester United – Villarreal, transmisja online

Nie trzeba posiadać dostępu do telewizora z abonamentem do kanałów PREMIUM, aby móc obejrzeć angielsko-hiszpańską batalię. Mecz będzie można zobaczyć również za pomocą internetu. Transmisja ze spotkania Man Utd – Villarreal będzie do obejrzenia na żywo dzięki platformie Polsat Box Go, z której można korzystać za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnych dostępnych na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Manchester United – Villarreal, kursy bukmacherskie

Środowa potyczka na Old Trafford to powtórka z ostatniego finału Ligi Europy. Czy tym razem górą będzie przedstawiciel Premier League? Bukmacherzy wydają się przekonani, że tak właśnie będzie. Pokazują to kursy legalnych polskich zakładów bukmacherskich.

Manchester United Villarreal 1.55 4.40 6.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29. września 2021 13:57 .

