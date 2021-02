Z meczu Man Utd – Newcastle: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (21 lutego) o godzinie 20:00. Spotkanie na Old Trafford odbędzie się w ramach PKO Ekstraklasy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Man Utd – Newcastle. Czerwone Diabły chcą zacząć serię zwycięstw

Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera mają nadzieję, że po dwóch zremisowanych meczach z rzędu w lidze wrócą na zwycięski szlak w starciu ze Srokami. Czerwone Diabły podzieliły się punktami kolejno z: Evertonem (3:3) i West Bromwich Albion (1:1). Niemniej w środku tygodnia Man Utd bez większego kłopotu uporał się z Realem Sociedad w Lidze Europy, wygrywając aż 4:0.

Tymczasem drużyna Steve’a Bruce’a przed tygodniem przegrała z Chelsea (0:2). Z kolei wcześniej pokonała Southampton (3:2). Ogólnie jednak w 15 ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, piłkarze Newcastle wygrali tylko dwa razy. Z kolei w jedenastu potyczkach przegrali, w tym raz po dogrywce w Pucharze Anglii z Arsenalem.

Zespół St. James Park w ostatnim czasie nie radzi sobie z Man Utd. W dwóch ostatnich potyczkach z tą ekipą stracił łącznie osiem goli, strzelając zaledwie dwa. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą 17 października minionego roku, gdy Czerwone Diabły wygrały 4:1. Bez wątpienia to ekipa z czerwonej części Manchesteru jest faworytem.

Man Utd – Newcastle: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Old Trafford będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Man Utd transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00. Skomentują je Adrian Ole i Tomasz Ćwiąkała.

Man Utd – Newcastle, transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Man Utd – Newcastle: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.