Man Utd – Crystal Palace: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (05.12.2021)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Man Utd – Crystal Palace to jeden z trzech niedzielnych meczów w ramach 15. kolejki Premier League, który odbędzie się o 15:00. Potyczka na Old Trafford będzie dla Ralfa Rangnicka debiutem w roli menedżera Czerwonych Diabłów. Man Utd powalczy o kontynuowanie passy spotkań bez porażki. Z kolei zawodnicy Orłów mają zamiar wrócić na zwycięski szlak po trzech meczach bez wygranej. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie będzie dostępne spotkanie Manchester United – Crystal Palace.

Mecz Man Utd – Crystal Palace dzisiaj, gdzie oglądać

Man Utd po raz ostatni miał okazję mierzyć się z Crystal Palace w marcu tego roku. Wówczas na Selhurst Park miał miejsce bezbramkowy remis. Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami dwa razy górą były Czerwone Diabły, dwa zwycięstwa zaliczyli piłkarze Orłów i raz obie drużyny podzieliły się punktami.

Team z Old Trafford podejdzie do potyczki po cennym zwycięstwie nad Arsenalem (3:2). Man Utd do wygranej w tym boju poprowadził Cristiano Ronaldo, który zanotował dwa trafienia. Wcześniej zawodnicy Czerwonych Diabłów zaliczyli remis z Chelsea (1:1).

Crystal Palace z kolei przegrał w środku tygodnia z Leeds United (0:1). Wcześniej natomiast zespół z Selhurst Park był zmuszony uznać wyższość Aston Villi (1:2). Serię spotkań bez wygranej w wykonaniu Orłów zapoczątkował natomiast remis z Burnley (3:3).

Mecz Man Utd – Crystal Palace, transmisja TV

Spotkanie Man Utd – Crystal Palace będzie oczywiście do zobaczenia w telewizji. Transmisja ze starcia na Old Trafford odbędzie się na antenie Canal+. Mecz skomentują Przemysław Pełka oraz Rafał Nahorny.

Man Utd – Crystal Palace, transmisja online

Mecz Man Utd – Crystal Palace będzie dostępny online. Transmisja ze starcia będzie na platformach Canal+ Online i Player.pl dostępnych na urządzenia mobilne, ale również z poziomu przeglądarki internetowej.

Man Utd – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów bukmacherskich zdecydowanym faworytem dzisiejszej potyczki są gospodarze. Według LVBet zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Man Utd wynosi 1,62. Tymczasem wariant z ewentualną wygraną Crystal Palace został oszacowany na aż 6,25 w Superbet zakłady bukmacherskie.

Manchester United Crystal Palace 1.62 4.30 6.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5. grudnia 2021 09:46 .

