Man United

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United – FC Twente Enschede, gdzie oglądać?

Manchester United zmierzy się u siebie z Twente Enschede w spotkaniu 1. kolejki Ligi Europy. Czerwone Diabły są nie tylko faworytem tego pojedynku, ale także całych rozgrywek. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu wybrzmi już dzisiaj (środa, 25 września) o godzinie 21:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Manchester United – FC Twente Enschede.

Manchester United – FC Twente Enschede, transmisja w TV

Mecz w ramach 1. kolejki Ligi Europy możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji. To spotkanie będzie bowiem transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 3 PPV. Starcie skomentują Bożydar Iwanow oraz Piotr Kobierecki.

Manchester United – FC Twente Enschede, transmisja online

Jeśli nie masz dostępu do tradycyjnego odbiornika, to pojedynek między Manchesteru United a Twente Enschede znajdziesz również w internecie. Mecz można zobaczyć za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

Manchester United – FC Twente Enschede, sonda

Manchester United – FC Twente Enschede, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego meczu są gospodarze, co nie może nikogo dziwić. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi mniej więcej 1.30, a typ na zwycięstwo Twente Enschede to około 9.60. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 6.00.

Manchester United Twente Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2024 10:04 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – FC Twente Enschede? Spotkanie będzie transmitowane na Polsat Sport Premium 3 PPV oraz w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester United – FC Twente Enschede? Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu wybrzmi już dzisiaj (środa, 25 września) o godzinie 21:00.

