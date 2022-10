fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Man City – Southampton: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ligowej tabeli obie ekipy dzieli przepaść. Aktualny mistrz Premier League legitymuje się bilansem 20 punktów, a Święci mają tylko siedem oczek. Starcie na Etihad Stadium zapowiada się mimo wszystko interesująco. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję w telewizji i w internecie z potyczki Man City – Southampton.

Man City – Southampton, gdzie oglądać

Podopieczni Josepa Guardioli w tej kampanii kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Man City jak na razie rozegrał osiem meczów w Premier League, notując w nich sześć wygranych bojów i dwa remisy. Do sobotniej batalii Obywatele przystąpią po zwycięstwie nad Man Utd (6:3).

Święci prezentują zgoła odmienną dyspozycję. Southampton w trzech ostatnich spotkaniach schodziło za każdym z placu gry na tarczy. Drużyna z St. Mary’s Stadium w swoim ostatnim występie musiała uznać wyższość Evertonu (1:2).

Man City – Southampton, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie w ramach Premier League będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja ze spotkania Man City – Southampton będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 2.

Man City – Southampton, transmisja online

Rywalizację będzie można zobaczyć nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także w internecie. Transmisję z meczu Man City – Southampton będzie można zobaczyć na stronie internetowej CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 114 złotych!

1-miesięczny dostęp – 49 zł

6-miesięczny dostęp – 180 zł (zamiast 294 zł)

Spotkanie będzie także do obejrzenia na platformie streamingowej Viaplay. By uzyskać dostęp do transmisji, wejdź na stronę Viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament.

Man City – Southampton, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem batalii na Etihad Stadium są gospodarze. Kurs na wygraną Man City u legalnych polskich bukmacherów oscyluje w granicach 1,14.

Manchester City Southampton 1.14 10.0 20.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2022 06:51 .

