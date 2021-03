Z meczu Man City – M’Gladbach: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (16 marca) o godzinie 21:00. Spotkanie na Puskas Arenie w Budapeszcie odbędzie się w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Man City – M’Gladbach. Węgierski rewanż

W zupełnie innych nastrojach do swojego dzisiejszego spotkania przystąpią obie drużyny. Podopieczni Josepa Guardioli kroczą w ostatnim czasie od zwycięstwa do zwycięstwa. Co prawda potknęli się w derbach Manchesteru, przegrywając z Czerwonymi Diabłami 0:2. Wygląda jednak na to, że wszystko wróciło już do normy. W trakcie minionego weekendu Man City pokonał pewnie Fulham 3:0. Zatem Obywatele w 24 ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki odnieśli 23 zwycięstwa.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja u przedstawiciela Bundesligi. Borussia Mönchengladbach legitymuje się bilansem sześciu kolejnych porażek. W trakcie minionego weekendu zespół z Borussia Park na wyjeździe uległ Augsburgowi, w którego barwach kolejne świetne zwody zaliczył Rafał Gikiewicz. Wcześniej piłkarze Źrebaków ulegli w lidze Bayerowi Leverkusen 0:1 i Borussii Dortmund w takim samym stosunku goli, co miało miejsce w ramach Pucharu Niemiec. Pierwsze starcie z wicemistrzami Anglii przegrali natomiast 0:2.

Dlatego dzisiaj można spodziewać się jednostronnego widowiska. Bez wątpienia w roli faworyta do tej potyczki podchodzą gospodarze. W angielskiej ekipie nie będzie mógł zagrać Nathan Ake. Tymczasem w zespole Marco Rose nie będzie mógł zagrać Julio Villalba.

Man City – M’Gladbach, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy bój na Puskas Arenie w Budapeszcie będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów: Man City – M’Gladbach transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 2. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

Man City – M’Gladbach: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Puskas Arenie w Budapeszcie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Man City – M’Gladbach online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Man City – M’Gladbach: kursy bukmacherskie

We wtorkowym spotkaniu bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gospodarzom.

