fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Man City – Club Brugge, gdzie oglądać?

Manchester City nie może być jeszcze pewny awansu do 1/16 finału Ligi Mistrzów. Na dzisiaj mistrz Premier League nie znajduje się w gronie 24 ekip pewnych gry w kolejnej fazie rozgrywek. Na drodze Man City w środowy wieczór stanie Club Brugge, walczące też o awans. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego obie ekipy dzieli różnica trzech punktów.

Angielska ekipa podejdzie do potyczki po cennej wygranej z Chelsea (3:1) w lidze angielskiej. Tym samym Man City szybko wrócił na zwycięski szlak po porażce z PSG (2:4) na europejskiej scenie. Z kolei Belgowie w trakcie weekendu podzielili się punktami z Kortrijk (1:1). To drugi z rzędu remis Club Brugge, bo wcześniej takie rozstrzygnięcie miało miejsce w starciu z Juventusem (0:0).

Man City – Club Brugge, transmisja w TV

Wszystkie spotkania ósmej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będą do obejrzenia w tradycyjnej telewizji w całej wersji lub jako Multiliga. Ogólnie transmisja z meczu Manchester City – Club Brugge będzie do obejrzenia na antenie CANAL+ Extra 4. Rywalizację skomentują Marcin Rosłoń oraz Przemysław Rudzki. Starcie zacznie się o godzinie 21:00.

Man City – Club Brugge, transmisja online

Dostęp do CANAL+ online można również wykupić samemu. Aby oglądać mecze Ligi Mistrzów, trzeba posiadać pakiet Super Sport, którego miesięczny koszt to obecnie 65 zł, przy założeniu, że to zobowiązanie na rok. Z oferty skorzystasz, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony. Opcja tylko na jeden miesiąc kosztuje 69 zł.

Man City – Club Brugge, kto wygra?`

Gdzie obejrzeć mecz Man City – Club Brugge? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 4 i na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Man City – Club Brugge? Spotkanie rozegrane zostanie w środę (29 stycznia) o godzinie 21:00.

