PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek i Robert Lewandowski

W piątek odbędzie się losowanie grup finałów mistrzostw świata, które w 2022 roku rozegrane zostaną w Katarze. Swoich rywali pozna między innymi reprezentacja Polski. Transmisja z ceremonii losowania będzie dostępna zarówno w polskiej telewizji jak i za pośrednictwem internetu. Sprawdź gdzie obejrzysz losowanie.

Losowanie MŚ 2022: gdzie oglądać?

W katarskim mundialu, które odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2022 roku, udział wezmą 32 reprezentacje. Obecnie poznaliśmy już 29 finalistów, a ich stawka zostanie uzupełniona w czerwcu, kiedy rozegrane zostaną ostatnie barażowe spotkania. Wcześniej poznamy jednak skład poszczególnych grup. Losowanie odbędzie się 1 kwietnia (piątek) w Centrum Wystawienniczo-Kongrsowym w Dausze.

W trakcie losowania drużyny zostaną podzielone na osiem grup po cztery zespoły. Do poszczególnych grup losowane będą z czterech koszyków, które zostały ustalone na podstawie miejsc zajmowanych przez finalistów w najnowszym rankingu FIFA. Wyjątkiem jest gospodarz turnieju – Katar, który został przydzielony do pierwszego koszyka i z automatu trafi do grupy A.

Swoich rywali w turnieju finałowym pozna również reprezentacja Polski, która awans wywalczyła dzięki wygranej w barażach z reprezentacją Szwecji. Zespół Czesława Michniewicza będzie losowany z trzeciego koszyka. Zgodnie z procedurą losowania, do jednej grupy nie mogą trafić drużyny z tej samej konfederacji. Wyjątkiem jest UEFA, która podczas mistrzostw świata będzie reprezentowana przez 13 drużyn.

Zobacz także: MŚ 2022: oficjalny podział na koszyki przed losowaniem grup

Losowanie mistrzostw świata: transmisja w TV

Transmisja z piątkowego losowania będzie dostępna w polskiej telewizji. Ceremonię, która rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie można oglądać na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Na drugim z nich transmisja ze studio rozpocznie się już o godzinie 16:30. Losowanie skomentują Maciej Iwański i Piotr Sobczyński.

Losowanie MŚ 2022: transmisja online

Transmisji z losowania nie zabraknie również za pośrednictwem internetu. Będzie ona dostępna na internetowej stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Przebieg losowania będzie można również śledzić na youtubowym kanale Goal.pl. W specjalnym programie przebieg losowania skomentują Leszek Milewski i Przemysław Langier. Ich gościem będzie również ekspert od latynoskiego futbolu Bartłomiej Rabij.