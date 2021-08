Mistrz Polski Legia Warszawa zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Drużyna Czesława Michniewicza swoich rywali pozna już w piątek, kiedy w Stambule odbędzie się losowanie poszczególnych grupy. Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Europy?

Liga Europy 2021/22 – gdzie obejrzeć losowanie grup?

W Lidze Europy 2021/22 zagrają 32 drużyny, w tym Legia Warszawa, która w dwumeczu o awans do fazy grupowej pokonała Slavię Praga. Podobnie jak w Lidze Mistrzów drużyny zostaną rozlosowane do ośmiu grup po cztery zespoły, w których rywalizacja rozpocznie się 16 września.

W trakcie losowania, w którym udział wezmą ambasador finału Andres Palop oraz gość specjalny Marcos Senna, drużyny będą podzielone na cztery koszyki według swoich klubowych współczynników rankingowych.

Losowanie Ligi Europy – transmisja na żywo

Prawami do transmisji meczów Ligi Europy w sezonie 2021/22 dysponuje nowa na polskim rynku platforma streamingowa Viaplay. Posiada ona również wyłączne prawa do transmisji losowania fazy grupowej Ligi Europy. Oznacza to, że losowania nie będziemy mogli obejrzeć w polskiej telewizji, a jedynie za pośrednictwem internetu. Aby mieć taką możliwość należy wykupić w Viaplay subskrypcję w cenie 34 złotych miesięcznie.

Losowanie fazy grupowej Ligi Europy odbędzie się 27 sierpnia (piątek) o godzinie 12:00 w Stambule.