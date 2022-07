PressFocus Na zdjęciu: Ruis Pirulo

ŁKS – Skra Częstochowa: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W trzeciej kolejce Fortuna 1 Ligi oba kluby spróbują podtrzymać dobrą passę z minionego tygodnia. Która z nich wyjdzie z pojedynku zwycięsko? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

1. liga ŁKS Łódź Skra Częstochowa 1.78 3.80 5.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2022 14:55 .

ŁKS – Skra Częstochowa, gdzie oglądać

ŁKS Łódź rozpoczął nowy sezon fatalnie, przegrywając z GKS Katowice 0:2. Później, jednak, zespół się przebudził. Nie rozegrał wprawdzie idealnego spotkania, ale dzięki trafieniu Ruisa Pirulo wywiózł komplet punktów z Tych. Skra Częstochowa już w pierwszej kolejce rozpoczęła zbieranie oczek, bezbramkowo remisując z Ruchem Chorzów. Następnie dość pewnie rozprawiła się z Chojniczanką.

Teraz przyjezdnych czekać będzie wielkie wyzwanie. Niebawem okaże się, czy stadion ŁKS-u doda im skrzydeł, jak graczom z Katowic, czy może to gospodarze będą górą.

ŁKS – Skra Częstochowa, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępne w żadnej polskiej telewizji.

ŁKS – Skra Częstochowa, transmisja za darmo

Istnieje sposób, aby sobotni mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Polsat Box Go daje bowiem teraz darmowy dostęp na 30 dni dla naszych użytkowników. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Fortuna 1 Ligi.

ŁKS – Skra Częstochowa, transmisja online

Mecz w Łodzi obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wykupisz sportowy abonament na stronie polsatboxgo.pl.

ŁKS – Skra Częstochowa, kursy bukmacherskie

Pomimo tego, że to Skra uzbierała jak dotąd o punkt więcej, bukmacherzy upatrują w ŁKS-ie faworyta nadchodzącego starcia.

