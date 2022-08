PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Swędrowski

Gdzie oglądać mecz ŁKS Łódź – Ruch Chorzów? W piątkowym hicie 7. kolejki 1 Ligi dojdzie do pojedynku dwóch uznanych marek. Obie drużyny marzą obecnie o powrocie do Ekstraklasy. Sprawdź jak obejrzeć mecz ŁKS – Ruch za darmo.

ŁKS – Ruch, gdzie obejrzeć

Piątkowe spotkanie, które rozegrane zostanie w Łodzi, zapowiada się niezwykle ciekawie. Obie drużyny po sześciu pierwszych kolejkach mają na swoim koncie po 12 punktów i plasują się w czołówce ligowej tabeli. Do prowadzącej obecnie Wisły Kraków tracą tylko jedno oczko.

ŁKS będzie starał się wykorzystać atut własnego boiska, na którym wygrał dwa ostatnie ligowe spotkanie. Teraz o zwycięstwo nie będzie jednak łatwo, bowiem ich rywalem będzie Ruch Chorzów, który pozostaje obecnie jedynym niepokonanym zespołem w stawce. Niebiescy w sześciu dotychczasowych kolejkach odnieśli trzy zwycięstwa i zanotowali trzy remisy.

Dla obu zespołów będzie to pierwszy pojedynek od 2012 roku, kiedy obie ekipy grały jeszcze w Ekstraklasie. Sprawdź typy na mecz ŁKS – Ruch.

ŁKS – Ruch, transmisja na żywo w TV

Mecz ŁKS – Ruch rozegrany zostanie w piątek (19 sierpnia) o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra. Spotkanie będzie można również obejrzeć dzięki usłudze Polsat Box Go. Teraz dostęp do niej na całe 30 dni można uzyskać za darmo. Informacje na ten temat znajdziesz poniżej.

ŁKS – Ruch: transmisja na żywo za darmo

ŁKS – Ruch, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy, transmisja online z tego meczu będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Powyżej znajdziecie również informacje, jak uzyskać do niej dostęp zupełnie za darmo.

ŁKS – Ruch, kursy bukmacherskie

Spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta i widać to również po kursach oferowanych na ten pojedynek przez bukmacherów. Kursy na zwycięstwo jednej i drugiej drużyny są porównywalne.

1. liga ŁKS Łódź Ruch Chorzów 2.70 3.26 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2022 13:03 .

