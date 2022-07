PressFocus Na zdjęciu: Nacho Monsalve

ŁKS Łódź – GKS Katowice: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Poza Ekstraklasą, ruszają też rozgrywki Fortuna 1. Ligi. W jednym z najciekawszych spotkań 1. kolejki ŁKS podejmie u siebie rywali z Katowic. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

ŁKS Łódź – GKS Katowice, gdzie oglądać

ŁKS Łódź nie może mówić o udanych przygotowaniach do sezonu – przynajmniej pod kątem wyników. Zwycięstwo z Resovią było preludium do porażki z rzeszowską Stalą oraz remisów z Resovią i Stalą Mielec.

GKS Katowice podejdzie do inauguracji sezonu w znacznie lepszych nastrojach. Ślęzacy wygrali z Górnikiem Polkowice, Ruzomberokiem oraz Banską Bystrica, po czym bezbramkowo zremisowali z GKS-em Tychy. Na koniec minionego sezonu obie rywalizujące zespoły dzielił punkt, więc trudno przewidywać najprawdopodobniejsze rozstrzygnięcie sobotniego starcia.

ŁKS Łódź – GKS Katowice, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Fortuna 1. Ligi nie będzie transmitowane na żadnym oficjalnym kanale dostępnym w polskiej telewizji.

ŁKS Łódź – GKS Katowice, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby sobotni mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Polsat Box Go daje bowiem teraz darmowy dostęp na 30 dni dla naszych użytkowników. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Fortuna 1. Ligi.

ŁKS Łódź – GKS Katowice, transmisja online

Nadchodzące starcie nie będzie dostępne pośród polskich broadcasterów. Mecz dostępny będzie za to za pośrednictwem Fuksiarza. Jak uzyskać do niego dostęp? Wyjaśniliśmy to w akapicie powyżej.

ŁKS Łódź – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów wydają się gospodarze, którzy będą mieli za sobą potęgę łódzkich trybun.

ŁKS Łódź GKS Katowice 2.05 3.45 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lipca 2022 10:51 .

