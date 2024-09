fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool – Nottingham, gdzie oglądać?

Liverpool bezbłędnie rozpoczął ligowy sezon. Podopieczni Arne Slota zdobyli komplet punktów w trzech pierwszych kolejkach, nie tracąc przy tym ani jednej bramki. W sobotę podejmą przed własną publicznością Nottingham Forest, które również na starcie kampanii wygląda nieźle. Goście meczu na Anfield nie doznali jeszcze ani jednej porażki.

Sobotni mecz Liverpool – Nottingham Forest rozpocznie się o godzinie 16:00. Sprawdź nasze typy.

Liverpool – Nottingham, transmisja TV

Spotkanie 4. kolejki Premier League między Liverpoolem a Nottingham Forest będzie transmitowane w telewizji na antenie CANAL+ Sport. Skomentują je Piotr Domagała i Maciej Łuczak.

Liverpool – Nottingham, transmisja online

Mecz Liverpool – Nottingham Forest można śledzić również w internecie. Transmisję zapewniają Viaplay oraz CANAL+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań ligi angielskiej, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Liverpool – Nottingham, kto wygra?

Liverpool – Nottingham, kursy bukmacherskie

Gigantycznym faworytem sobotniego meczu jest Liverpool. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.24. W przypadku ewentualnej wygranej Nottingham Forest jest to nawet 11.30. Kurs na remis waha się natomiast między 6.00 a 6.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Nottingham Forest? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale CANAL+ Sport oraz w internecie w usługach Viaplay i CANAL+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Nottingham Forest? Mecz odbędzie się już w najbliższą sobotę, 14 września, o godzinie 16:00.

