Liverpool – Bournemouth: transmisja w TV i online. The Reds po trzech pierwszych spotkaniach sensacyjnie pozostają bez zwycięstwa. O pierwsze postarają się powalczyć w sobotnim meczu na Anfield Road. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Bournemouth.

Liverpool – Bournemouth, gdzie obejrzeć

Na Anfield Road raczej nikt nie przewidywał scenariusza, w którym drużyna po pierwszych trzech spotkaniach nowego sezonu będzie miała na swoim koncie zaledwie dwa punkty. Tymczasem podopieczni Juergena Kloppa w dwóch pierwszych kolejkach zremisowali 2:2 z Fulham i 1:1 z Crystal Palace, a przed tygodniem musieli na Old Trafford uznać wyższość Manchesteru United (1:2).

W sobotę rywalem The Reds na Anfield Road będzie Bournemouth, które sąsiaduje z nimi w ligowej tabeli. Po trzech spotkaniach ma na koncie dwie porażki i jedno zwycięstwo.

Mimo słabej postawy w pierwszych meczach, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Liverpool. Każdy inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie sensacją. Sprawdź typy na mecz Liverpool – Bournemouth.

Liverpool – Bournemouth, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 4. kolejki Premier League pomiędzy Liverpoolem i Bournemouth będzie można obejrzeć w telewizji. Stacja CANAL+ wybrała go jako jedno ze spotkań, które pokaże w tej kolejce. Transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2. Jednocześnie mecz w Viaplay będą mogli oglądać klienci tej platformy streamingowej.

Liverpool – Bournemouth, transmisja online

Internetowa transmisja z meczu będzie dostępna poprzez dwie opcje. Jedną z nich jest skorzystanie ze wspomnianej już platformy Viaplay. W pierwszej kolejności należy zarejestrować konto w Viaplay, a następnie wykupić subksrypcję, która pozwala na korzystanie z całej oferty platformy.

Mecz Liverpool – Bournemouth będzie można również obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Dostęp do niej można uzyskać w bardzo atrakcyjnej cenie – bowiem z rabatem 90 lub 180 zł. Rejestrując konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony za dostęp do kanałów CANAL+ zapłacimy 180 zł (zamiast 270 zł), a jeżeli dorzucimy do tego pakiet z kanałami Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacimy tylko 240 zł (zamiast 360 zł).

Liverpool – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują w tym wypadku innego rozstrzygnięcia niż wygrana Liverpoolu. Kursy na zwycięstwo The Reds nie przekraczają obecnie 1.13.

