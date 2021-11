PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane i Calum Chambers

Liverpool – Arsenal: transmisja w telewizji oraz stream online. Hitem 12. kolejki Premier League jest bez wątpienia sobotni mecz na Anfield Road, gdzie The Reds podejmować będą Kanonierów. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli i liczą na zgarnięcie pełnej puli. Mecz będzie można obejrzeć nie tylko w telewizji, ale także za pośrednictwem internetu w usłudze Canal+ online. Teraz można uzyskać zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp. Wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Liverpool – Arsenal, gdzie oglądać

Przed przerwą na mecze reprezentacji lepszą formę prezentowali podopieczni Mikela Artety. Arsenal w lidze nie przegrał żadnego z ośmiu ostatnich spotkań i może się obecnie pochwalić trzema zwycięstwami z rzędy. Teraz czeka go jednak wizyta na bardzo trudnym terenie.

Liverpool do sobotniego meczu przystąpi z zamiarem rehabilitacji za dwa ostatnie potknięcia. W ostatnich spotkaniach The Reds zremisowali 2:2 z Brighton oraz przegrali 2:3 z West Hamem United. Po swojej stronie drużyna Juergena Kloppa będzie miała atut własnego boiska, na którym w tym sezonie nie doznała jeszcze porażki.

Ostatnie dwie ligowe potyczki tych drużyn zakończyły się wygranymi Liverpoolu. Jak będzie w sobotę? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Liverpool – Arsenal.

Liverpool – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Sobotni hit Premier League pomiędzy Liverpoolem i Arsenalem rozpocznie się o godzinie 18:30. Spotkanie “na żywo” będzie można oglądać na kanale Canal+ Sport 2.

Liverpool – Arsenal, transmisja online

Jeżeli nie masz możliwości zasiąść przed telewizorem, to nic straconego. Transmisja będzie dostępna także za pośrednictwem internetu, dzięki usłudze Canal+ online. Teraz można za darmo otrzymać voucher na 30-dniowy dostęp do tej usługi. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Oglądaj mecze Premier League z kodem GOAL

Aby oglądać mecz Liverpool – Arsenal dzięki voucherowi na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online trzeba przejść przez kilka kroków.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Liverpool – Arsenal, kursy bukmacherskie

Mimo bardzo dobrej formy Arsenalu, bukmacherzy zdecydowanie stawiają w sobotnim meczu na wygraną Liverpoolu. Jasno wskazują na to oferowane przez nich kursy na ten pojedynek.

Liverpool FC Arsenal 1.55 4.90 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20. listopada 2021 12:08 .

