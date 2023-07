IMAGO/Rob Prange Na zdjęciu: Magda Linette

O której godzinie gra Linette? Transmisja na żywo

Z dużymi nadziejami do Wimbledonu przystąpi w poniedziałek Magda Linette. Do tej pory najlepszym jej osiągnięciem było dotarcie do trzeciej rundy w 2019 i 2021 roku. Nie ma wątpliwości, że reprezentantkę Polski stać na poprawienie tego wyniku. Pierwszy krok w tym kierunku będzie starała się postawić w poniedziałek, kiedy zmierzy się ze Szwajcarką Jil Teichmann, która obecnie plasuje się na 121. miejscu w rankingu WTA.

Obie zawodniczki miały okazję mierzyć się za sobą dwa razy. W 2021 roku w Chicago górą była Szwajcarka, która wygrała 6:2, 6:4. Linette wzięła jednak rewanż w tym roku wygrywając w ramach Dubai Cup 5:7, 6:4, 6:1.

Mecz Linette – Teochann rozegrany zostanie w poniedziałek (3 lipca) i powinien rozpocząć się po godzinie 13:30. Spotkanie odbędzie się jako drugie w kolejności na korcie nr 17. Zawodniczki wyjdą do rywalizacji po zakończeniu meczu Bogdan – Samsonva.

Linette – Teichmann, transmisja w TV

Mecz Linette – Teichmann będzie można obejrzeć zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Podstawowym warunkiem jest podanie podczas rejestracji w STS kodu promocyjnego GOAL. Z meczu czołowej polskiej tenisistki nie zabraknie również transmisji w telewizji. Ta zaplanowana jest na kanale Polsat Sport News.

Linette – Teichmann, transmisja za darmo

Darmowa transmisja z meczu Linette – Teichmann będzie dostępna w usłudze STS TV. Uzyskasz do niej dostęp spełniając dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon

Wimbledon 2023: O której gra Linette w pierwszej rundzie?

Dokładna godzina rozpoczęcia mecz 1. rundy Wimbledonu 2023 pomiędzy Linette i Teichmann nie jest znana. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (3 lipca) i jest zaplanowane w planie dnia jako drugie w kolejności na korcie centralnym. Poprzedzi je pojedynek Bogdan – Samsonova. Można szacować, że mecz z udziałem Linette rozpocznie się około godziny 13:30 – 14:00.

Linette – Teichmann: kto wygra?

Linette – Teichmann, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów spotkanie to nie ma zdecydowanej faworytki, choć nieco większe szanse na zwycięstwo, patrząc po kursach na ten mecz, ma Magda Linette.

Magda Linette Jil Teichmann 1.72 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2023 07:39 .

Gdzie oglądać mecz Linette – Teichmann? Bezpłatna transmisja z meczu Linette – Teichmann będzie dostępna na stronie STS z kodem GOAL. Kiedy rozegrany zostanie mecz Linette – Teichmann? Spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek (3 lipca) po godzinie 13:30.

