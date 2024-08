Linette – Jović: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.08.2024)

Linette - Jović: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online pierwszego meczu Polki na tegorocznym wielkoszlemowym turnieju US Open.

Mecz Linette – Jović dzisiaj, gdzie obejrzeć?

Magda Linette dość szybko odpadła w turnieju w Cincinnati i miała kilkanaście dni na przygotowanie się do US Open. W pierwszej rundzie turnieju wielkoszlemowego Polka zagra z Ivą Jović, która zajmuje 389. miejsce w rankingu WTA. Co ciekawe, obie zawodniczki jeszcze nigdy ze sobą nie rywalizowały.

Linette – Jović, transmisja w TV

Mecz 1. rundy turnieju US Open Linette – Jović rozegrany zostanie w poniedziałkowy wieczór (26 sierpnia) o godzinie 20:30 czasu polskiego. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Eurosport 1.

Linette – Jović: transmisja online

Rywalizację Linette oraz Jović będzie można oglądać także dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy spełnić dwa proste warunki.

O której godzinie gra Magdy Linette?

Pierwsze spotkanie Mady Linette podczas turnieju US Open, w którym zmierzy się z Ivą Jović, zostanie rozegrane w poniedziałek (26 sierpnia) o godzinie 18:30 czasu polskiego.

