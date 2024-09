DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Lille – PSG: gdzie oglądać?

Przed hit 3. kolejki francuskiej Ligue 1. W niedzielę o 1. miejsce w tabeli powalczy wicelider z liderem, czyli OSC Lille i Paris Sanit-Germain. Obie drużyny w poprzednich meczach dwukrotnie zgarnęły komplet punktów, nie dając rywalom większych szans. Bezpośrednie starcie wskazują, że nie tylko czekają nas wielkie emocje, ale również mecz obfitujący w dużą liczbę bramek. W ostatnich pięciu meczach pomiędzy tymi drużynami padło aż 27 goli. Sprawdź typy na mecz Lille – PSG.

Lille – PSG: transmisja w TV

Hit 3. kolejki Ligue 1 pomiędzy Lille a Paris Saint-Germain dostępny będzie w tradycyjnej telewizji. Aby obejrzeć transmisję meczu potrzebny będzie dostęp do kanału Eleven Sports 4. Początek rywalizacji na Stade Pierre-Mauroy o godzinie 20:45.

Lille – PSG: transmisja online

Niedzielne spotkanie Lille – Paris Saint-Germain będzie można oglądać w internecie. Transmisja będzie dostępna za pośrednictwem strony internetowej elevensports.pl.

Lille – PSG: kto wygra?

Lille – PSG: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy na zwycięstwo poszczególnych drużyn oferują bardzo wysokie kursy. W przypadku Paris Saint-Germain ich triumf można postawić ze współczynnikiem ok. 2.35 zaś wygraną Lille z kursem ok. 3.90. Z kolei remis oszacowano na kurs ok. 3.80.

Lille Paris Saint-Germain 4.05 3.85 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2024 21:31 .

Gdzie oglądać mecz Lille – PSG? Spotkanie można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 4 oraz w internecie na stronie elevensports.pl Kiedy odbędzie się spotkanie Lille – PSG? Mecz odbędzie się w niedzielę (1 września) o godzinie 20:45.

