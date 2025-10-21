Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja za darmo. Gdzie oglądać? (21.10.2025)

Dzisiaj (21 października) odbędą się kolejne mecze w ramach fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja spotkań. Czy można oglądać za darmo?

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja

Transmisja wszystkich dzisiejszych meczów Ligi Mistrzów będzie dostępna na kanałach telewizyjnych operatora Canal+. Ponadto spotkania można oglądać w internecie za pośrednictwem usługi Canal+ Online. Teraz dostęp do niej możesz uzyskać za darmo dzięki specjalnemu voucherowi od STS.

Voucher na pakiet Canal+, który obejmuje transmisje Ligi Mistrzów, można otrzymać za rejestrację i wpłatę u bukmachera STS. Standardowa cena pakietu to 70 zł, a więc oszczędzasz dużą kwotę.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku), Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 30 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?

Mecze Ligi Mistrzów można oglądać za darmo na antenie TVP. Stacja posiada prawa do wybranych spotkań każdej kolejki. We wtorek (21 października) pokazany zostanie mecz Arsenal – Atletico.

Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (21.10.2025)

Wtorkowy wieczór w Lidze Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Oto pełna lista dzisiejszych (21 października) spotkań:

18:45 – FC Barcelona – Olympiakos

– FC Barcelona – Olympiakos 18:45 – Kajrat Ałmaty – Pafos FC

– Kajrat Ałmaty – Pafos FC 21:00 – Arsenal – Atlético Madryt

– Arsenal – Atlético Madryt 21:00 – Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain (PSG)

– Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain (PSG) 21:00 – FC Kopenhaga – Borussia Dortmund

– FC Kopenhaga – Borussia Dortmund 21:00 – Newcastle – Benfica

– Newcastle – Benfica 21:00 – PSV Eindhoven – SSC Napoli

– PSV Eindhoven – SSC Napoli 21:00 – Royale Union SG – Inter Mediolan

– Royale Union SG – Inter Mediolan 21:00 – Villarreal – Manchester City

Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów? Dzisiejsze spotkania Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360, a także online w serwisie Canal+ Online. Dodatkowo TVP pokaże mecz Arsenal – Atletico. O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 21 października 2025? Pierwsze mecze rozpoczną się o 18:45. Pozostałe starcia ruszą o 21:00.

