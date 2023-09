Liga Mistrzów w CANAL+ online. Zaoszczędź 204 zł!

Liga Mistrzów w sezonie 2023/24 zagości na naszych ekranach już we wtorek. 32 drużyny rozpoczną rywalizację od fazy grupowej, w których nie zabraknie szlagierowych pojedynków. Wszystkie mecze Ligi Mistrzów będzie można oglądać "na żywo" w usłudze CANAL+ online, która teraz dla Czytelników goal.pl jest dostępna w bardzo atrakcyjnej promocji, pozwalającej zaoszczędzić aż 204 zł. Przedstawiamy warunki tej oferty.

IMAGO/Gonzales Photo/Tobias Jorgensen Na zdjęciu: Piłka Ligi Mistrzów

We wtorek (19 września) startuje nowy sezon Ligi Mistrzów

W ośmiu grupach rywalizować będą 32 czołowe europejskie drużyny

Transmisje wszystkich meczów dostępne będą w usłudze CANAL+ online. Teraz obowiązuje promocja, która pozwala zaoszczędzić 204 zł. Przedstawiamy jej warunki

Liga Mistrzów – transmisja w CANAL+ online

Od 19 września do 13 grudnia toczyć się będzie rywalizacja w fazie grupowej Ligi Mistrzów. 32 drużyny w ośmiu grupach rywalizować będzie o 16 miejsc w fazie pucharowej. W telewizji wszystkie mecze będzie można oglądać na kanałach Polsat Sport Premium, które są także dostępne w usłudze CANAL+ online. Dostęp do niej można teraz uzyskać w bardzo atrakcyjnej cenie. Promocja dla użytkowników Goal.pl pozwala zaoszczędzić aż 204 zł.

Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony. Za półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz tylko 240 zł (40 zł miesięcznie). To znacznie taniej niż w standardowej ofercie (444 zł/74 zł miesięcznie). Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej promocji.

Jak skorzystać z oferty?

Zarejestruj konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz pakiet “Wielka Piłka” w cenie 40 zł miesięcznie (240 zł za 6 miesięcy). Pamiętaj o wyrażeniu zgód marketingowych Ciesz się możliwością oglądania wszystkich meczów Ligi Mistrzów i nie tylko. Oferta obowiązuje tylko do 21 września

Uzyskany w ramach tej promocji pakiet pozwala oglądać nie tylko wszystkie pojedynki w Lidze Mistrzów, ale również emocjonować się rozgrywkami PKO Ekstraklasy, La Liga, Serie A, Ligue 1 i Premier League (wybrane mecze).

