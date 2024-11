Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Legia Warszawa – Cracovia: gdzie oglądać?

To będzie hit tej kolejki PKO Ekstraklasy. Legia Warszawa na własnym stadionie zmierzy się z zespołem Cracovii. Obie drużyny w tym sezonie radzą sobie bardzo dobrze i wiele wskazuje, że będą walczyć o medale. Spodziewamy się więc sporej liczby goli i emocji.

Legia Warszawa – Cracovia: transmisja TV

Mecz ten będzie można zobaczyć na antenach CANAL+, a dokładnie na: CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra HD. Początek meczu w sobotę 23 listopada o godzinie 20:15.

Legia Warszawa – Cracovia: stream online

Istnieje także opcja skorzystania z usługi CANAL+ online. Warto skorzystać z promocji i nabyć pakiet Super Sport, który kosztuje teraz tylko 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Legia Warszawa – Cracovia: kursy bukmacherskie

Legia Warszawa Remis Cracovia 1.75 4.10 4.50

Kiedy odbędzie się mecz Legia Warszawa – Cracovia? Początek meczu w sobotę 23 listopada o godzinie 20:15. Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa – Cracovia? Mecz będzie można obejrzeć na CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra HD oraz w usłudze Canal+ Online.

