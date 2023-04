PressFocus Na zdjęciu: Josue

Legia – Raków, gdzie oglądać?

Sobota na boiskach Ekstraklasy upłynie pod znakiem meczu na szczycie ligowej tabeli. Zajmująca drugą lokatę Legia Warszawa zmierzy się u siebie z pewnie liderującym Rakowem Częstochowa. Dla legionistów to ostatnia okazja na powrót do walki o mistrzowski tytuł, bowiem aktualnie tracą do zespołu Marka Papszuna dziewięć punktów. Remis lub porażka prawdopodobnie definitywnie rozstrzygnie walkę o tytuł w tym sezonie.

Legia w sobotę będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, ale nie wiadomo, czy będzie wystarczający na zespół z Częstochowy, który może się pochwalić pięcioma kolejnymi wygranymi z rzędu. Ponadto Raków pozostaje niepokonany w lidze od początku września ubiegłego roku i to miano za wszelką cenę będzie chciał utrzymać. Kto jest faworytem tego meczu? Sprawdź nasze typy na mecz Legia – Raków.

Legia – Raków, transmisja w TV

Mecz Legia – Raków w ramach 26. kolejki PKO Ekstraklasy rozegrany zostanie w sobotę (1 kwietnia) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie można oglądać “na żywo” na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i TVP Sport.

Legia – Raków, transmisja online

Za pośrednictwem internetu hit kolejki będzie można oglądać dzięki usłudze CANAL+ online.

Legia – Raków, kursy bukmacherskie

Choć Legia po swojej stronie będzie miała własne boisko i wypełnione po brzegi trybuny, bukmacherzy większe szanse na wygraną w sobotnim meczu dają drużynie z Częstochowy. Wystarczy spojrzeć na kursy oferowane przez nich na ten mecz.

Legia Warszawa Raków Częstochowa 3.65 3.50 2.16 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2023 09:02 .

