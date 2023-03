Legia Warszawa - Raków Częstochowa, typy na mecz 26. kolejki Ekstraklasy. Po przerwie reprezentacyjnej wracamy do ligowego grania. Już w ten weekend czeka nas prawdziwy hit - druga w tabeli Legia Warszawa podejmie liderujący Raków Częstochowa. To spotkanie jest kluczowe w kontekście walki o mistrzostwo Polski. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.