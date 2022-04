PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Kubicki i Josue

Legia – Lechia: transmisja w telewizji oraz stream online. O powrót na zwycięską ścieżkę będzie walczyć w sobotę drużyna Aleksandara Vukovicia, która zmierzy się u siebie z gości z Trójmiasta. Sprawdź gdzie obejrzysz mecz w telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Przedstawiamy również sposób, aby obejrzeć go za darmo.

Polish Army Ekstraklasa Legia Warszawa Lechia Gdańsk 1.95 3.55 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2022 11:43 .

Legia – Lechia, gdzie obejrzeć

Legia Warszawa jeszcze niedawno mogła się pochwalić świetną serią czterech kolejnych wygranych, która pozwoliła im wydostać się ze strefy spadkowej i zbudować nad nią bezpieczną przewagę. W ostatnim meczu przed przerwą na reprezentacje podopieczni Aleksandara Vukovicia zremisowali 1:1 z Rakowem Częstochowa. Teraz z pewnością będą chcieli wrócić na zwycięski tor i ponownie poprawić swoją pozycję w ligowej tabeli.

Lechia w ostatnich spotkaniach spisywała się ze zmiennym skutkiem. Z czterech ostatnich pojedynków wygrała tylko jeden i doznała w tym czasie dwóch porażek. Teraz czeka ją trudna przeprawa na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej i nawet zdobycie jednego punktu może być dla niej sukcesem.

Legia w sobotni wieczór będzie chciała także zrewanżować się Lechii za pierwszy pojedynek w tym sezonie. Mecz w Gdańsku zakończył się wygraną 3:1 gospodarzy. Sprawdź typy na mecz Legia – Lechia.

Legia – Lechia, transmisja na żywo w TV

Jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów 28. kolejki PKO Ekstraklasy obejrzymy oczywiście w polskiej telewizji. Transmisja z sobotniego (2 kwietnia) spotkania będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra UD. Konfrontację obu drużyn, która rozpocznie się o godzinie 20:00, skomentują Adam Marchliński i Marcin Baszczyński.

Legia – Lechia: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie będzie transmitowane na kanale Canal+ Sport 3, który wchodzi w skład pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Teraz dzięki bukmacherowi Fuksiarz można uzyskać do niego dostęp zupełnie za darmo na całe 30 dni! Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Legia – Lechia, transmisja online

Transmisja z meczu Legia – Lechia za pośrednictwem internetu będzie dostępna dla posiadaczy odpowiednich pakietów w usługach Canal+ online i Polsat Box Go. Powyżej znajdziecie również informacje o tym, jak uzyskać zupełnie za darmo dostęp na 30 dni do usługi Polsat Box Go.

Legia – Lechia, kursy bukmacherskie

Patrząc na kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów, większe szanse na wygraną według nich ma Legia Warszawa. Kursy na zwycięstwo gospodarzy nie przekraczają bowiem 2.00.

Legia Warszawa Lechia Gdańsk 1.95 3.55 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2022 11:43 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin