fot. Paweł Jaskółka / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Lukas Podolski

Legia – Górnik, gdzie oglądać

Klasyk Ekstraklasy to mecz, który przykuwa uwagę kibiców nie tylko w Polsce. Szlagier dziewiątej kolejki PKO Ekstraklasy z udziałem Legii Warszawa i Górnika Zabrze budzi duże zainteresowanie. Jednocześnie w rywalizacji dojdzie do pojedynku Tomasa Pekharta i Lukasa Podolskiego. Wojskowi podejdą do potyczki po wygranej na europejskiej scenie z Aston Villa (3:1). 14-krotny mistrz Polski ma natomiast za sobą wygrane Wielkie Derby Śląska (1:0).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Legia – Górnik, transmisja na żywo w TV

Potyczka na arenie przy Łazienkowskiej będzie transmitowana w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach: CANAL+ Premium, CANAL+ Sport i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.

Legia – Górnik, transmisja online

Ostatnią niedzielną potyczkę można oglądać nie tylko w telewizji, ale też dzięki usłudze internetowej. Transmisja spotkania dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Legia – Górnik, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Legii 0% Wygraną Górnika 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Legii

Wygraną Górnika

Remisem

Legia – Górnik, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem potyczki są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Legii kształtuje się w wysokości 1.47. Tymczasem wariant na ewentualną wygraną Górnika został oszacowany na 7.30.

Legia Warszawa Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2023 08:36 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.