Legia – Brondby: gdzie oglądać?

Legia Warszawa w pierwszym meczu mimo niekorzystnego wyniku do przerwy byli w stanie odrobić straty do rywali. Ostatecznie po dwóch bramkach w drugiej połowie podopieczni Goncalo Feio wygrali (3:2). W nadchodzącym spotkanie Wojskowi będą bronić minimalnej przewagi przed własną publicznością. Choć to drużyna z Polski będzie faworytem czwartkowego meczu, to nie mogą zlekceważyć rywala.

W ubiegły weekend oba zespoły rozczarowały w rozgrywkach ligowych. Legia zremisowała z Puszczą (2:2), zaś Brondby przegrało z Aarhus (0:1). Rewanżowe starcie zapowiada się na starcie pełne emocji. Sprawdź typy na mecz Legia – Brondby.

Legia – Brondby: transmisja w TV

Rywalizacja Legii Warszawa o awans do następnej rundy eliminacji Ligi Konferencji będzie dostępna w telewizji. Transmisja zostanie przeprowadzona na kanałach Polsat Sport 1 oraz TV 4. Początek meczu o godzinie 18:00. Spotkanie skomentuje duet Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk.

Legia – Brondby: transmisja online

Rewanżowe starcie Legii z Brondby można obejrzeć w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go.

Legia – Brondby: kto wygra?

Legia – Brondby: kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem meczu Legia Warszawa – Brondby będzie drużyna gospodarzy. Bukmacherzy wierzą, że gra przed publicznością zapewni Wojskowym nieznaczną przewagę w rewanżowym spotkaniu. Zwycięstwo polskiego klubu możemy postawić z kursem ok. 2.45, zaś wygraną przyjezdnych z kursem ok. 2.85.

Legia Warszawa Brondby IF 2.50 3.60 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2024 08:17 .

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Brondby? Spotkanie można zobaczyć na kanałach Polsat Sport 1 oraz TV4. Ponadto starcie będzie dostępne w internecie za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Legia Warszawa – Brondby? Mecz zostanie rozegrany w czwartek (14 sierpnia) o godzinie 18:00.

