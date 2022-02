PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Leeds United – Manchester United: transmisja na żywo w TV oraz online. W ramach 26. kolejki Czerwone Diabły udadzą się na Elland Road, by wywalczyć trzy punkty i pozostać w czołowej czwórce. Czy Pawie już otrząsnęły się po bolesnej porażce z Evertonem? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Leeds United – Manchester United, gdzie oglądać

Leeds United nadal nie potrafi ustabilizować swojej formy. Pawie potrafiły ostatnio pokonać West Ham, by przegrać z walczącym o utrzymanie Newcastle, zremisować w szalonym meczu z Aston Villą (3:3) i przyjąć łomot od Evertonu (0:3). Coraz częściej kwestionuje się przyszłość Marcelo Bielsy na Elland Road. Trzeba jednak pamiętać, że argentyński szkoleniowiec nadal nie może korzystać z podstawowych graczy, takich jak Kalvin Philips, Patrick Bamford czy Junior Firpo. Gdyby wszyscy pozostawali w zdrowiu, wyniki Leeds z pewnością byłyby inne.

Manchester United nie może pozwolić sobie jednak na litość nad Pawiami. Nad Czerwonymi Diabłami również zbierają się czarne chmury. Rozłam w szatni, a co ważniejsze, kiepska dyspozycja sportowa sprawiają, że każdy mecz jest dla Ralfa Rangnicka jak finał. Goście muszą w niedzielę wygrać, by mieć pewność, że zachowają miejsce w czołowej czwórce. Na ich lokatę już czyha bowiem West Ham.

Leeds United – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Mecz 26. kolejki angielskiej ekstraklasy możesz obejrzeć na Canal+ 4K Ultra oraz na Canal+ Premium.

Leeds United – Manchester United, transmisja za darmo

Leeds United – Manchester United, transmisja online

Mecz możesz obejrzeć również na stronie www.canalplus.com – jeśli wykupisz odpowiedni abonament. Powyżej wyjaśniliśmy, jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Leeds United – Manchester United, kursy bukmacherskie

Mimo wahającej się formy, to Czerwone Diabły są faworytem bukmacherów. Leeds w ostatnim czasie nie prezentuje się dobrze, za to Manchester United jest zmuszony do zwycięstwa.

Leeds Manchester United 4.20 4.10 1.88 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lutego 2022 10:09 .

