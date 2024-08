PressFocus Na zdjęciu: Fran Tudor

Lechia – Raków, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór dojdzie do ciekawego starcia w ramach 6. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Lechia Gdańsk przed własną publicznością podejmie Raków Częstochowa. Beniaminek nie przystąpi do tego meczu w dobrych nastrojach. Ostatni ich mecz zakończył się bolesną porażką z Puszczą Niepołomice (1:4).

Raków Częstochowa również ma sporo do udowodnienia w tym spotkaniu. Ostatnie dwa mecze zespołu prowadzonego przez Marka Papszuna zakończyły się bezbramkowymi remisami. Teraz zarówno jedni jak i drudzy będą chcieli poprawić swój bilans, stąd mecz zapowiada się niezwykle interesująco.

Lechia – Raków, transmisja w TV

Spotkanie Lechii Gdańsk z Rakowem Częstochowa będzie dostępne w telewizji. Mecz będzie można oglądać na kanałach Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Lechia – Raków, transmisja online

Nadchodzący mecz będzie można również śledzić w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Lechia – Raków, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lechii 0% remisem 0% wygraną Rakowa 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Lechii

remisem

wygraną Rakowa

Lechia – Raków, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną zespołu prowadzonego przez Marka Papszuna, to kursy na takie zderzenie oscylują w granicach 1.62 – 1.72. W przypadku zwycięstwa Lechii Gdańsk natomiast sięgają nawet 5.25.

