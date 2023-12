PressFocus Na zdjęciu: Kamil Drygas w meczu z GKS-em Tychy

Lechia – Miedź, gdzie oglądać

Lechia Gdańsk ewidentnie wpadła w dołek formy. Po serii zwycięstw przyszedł remis z Podbeskidziem, a także bolesna porażka w derbach z Arką Gdynia. Biorąc pod uwagę plan na szybki powrót do PKO BP Ekstraklasy, strata sześciu punktów do lidera nie może napawać optymizmem. Z drugiej strony, gracze Miedzi Legnica są w niewiele lepszej sytuacji, bo uzbierali o oczko więcej od Lechii. Tyle, że do niedzielnego spotkania podejmą po pokonaniu Zagłębia Sosnowiec.

Sprawdź nasze typy na mecz Lechia – Miedź.

Lechia – Miedź, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz Fortuna 1 Ligi obejrzysz na kanale Polsat Sport.

Lechia – Miedź, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie też w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Lechia – Miedź, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów to gospodarze mają większe szanse na zgarnięcie kompletu punktów.

Lechia Gdańsk Miedź Legnica Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 grudnia 2023 06:40 .

