PressFocus Na zdjęciu: Joel Pereira

Lechia – Lech: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Przed nami prawdziwy “mecz na szczycie”. Czy po jego zakończeniu któryś z wielkich polskich klubów opuści strefę spadkową? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Lechia – Lech, gdzie oglądać

Dwie czołowe ekipy minionego sezonu Ekstraklasy notują katastrofalne wejście w nowe rozgrywki. Lechia Gdańsk wygrała zaledwie raz na pięć prób. Po zaciętym spotkaniu Lechiści wypunktowali Widzew Łódź. Pozostałe cztery pojedynki przegrali.

Lech Poznań jest w o tyle lepszej sytuacji, że ma na koncie o jeden mecz rozegrany mniej. No i zakwalifikował się do Ligi Konferencji. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że jeden punkt po czterech kolejkach to wynik upokarzający dla nie tak dawno koronowanego mistrza. Zobaczymy, czy w środowym starciu któryś z wielkich klubów zanotuje przełamanie.

Lechia – Lech, transmisja na żywo w TV

Istotne spotkanie szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport oraz na CANAL+ Sport 3.

Lechia – Lech, transmisja online

Lechia – Lech, kursy bukmacherskie

Choć Lech nie wygrał jeszcze w tym sezonie ligowym, jest dla bukmacherów faworytem wyjazdowego starcia w Gdańsku.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Lech Poznań 3.50 3.70 2.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2022 09:29 .

