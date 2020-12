Lech – Wisła: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 20:00 rozegrany zostanie mecz PKO Ekstraklasy: Lech – Wisła. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Lech – Wisła. Starcie o powstanie z kolan

Lech Poznań i Wisła Kraków zagrają dzisiaj w spotkaniu o przełamanie. Obie drużyny w ostatnim czasie nie notują najlepszej passy, więc potyczka na stadionie Bułgarskiej zapowiada się wybornie. Tym bardziej że od ośmiu meczów między obiema ekipami nie było bezbramkowego remisu.

Batalia z udziałem Kolejorza i krakowian to trzecie sobotnie spotkanie ligowe w ramach 14. kolejki. Gospodarze podejdą do niego po porażce z Pogonią Szczecin 0:4 w zaległym meczu piątej kolejki. Tymczasem drużyna z Małopolski ma za sobą przegrany klasyk z Wojkowymi.

W roli faworyta do tej konfrontacji podejdą wicemistrzowie Polski. Niewątpliwie jednak goście mają zamiar zrobić wszystko, co w ich mocy, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w marcu tego roku, gdy miał miejsce remis 1:1. Warte odnotowania jest, że w ostatnich pięciu meczach między oboma zespołami Lech był górą dwukrotnie, raz Wisła i dwa starcia zakończyły się remisem.

Lech – Wisła, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie w Poznaniu będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Lech – Wisła transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3 i na TVP Sport. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00. Rywalizację skomentują na antenach premium Marcin Rosłoń i Grzegorz Mielcarski. Z kolei u publicznego nadawcy Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Lech – Wisła: transmisja online

Transmisja sobotniego meczu PKO Ekstraklasy w Poznaniu będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Lech – Wisła: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl. Ponadto transmisja spotkania będzie dostępna na stronie internetowej Sport.tvp.pl.