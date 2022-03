PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Lech Poznań

Lech – Raków: transmisja w telewizji oraz stream online. W hicie 24. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch drużyn walczących o mistrzostwo Polski. Pojedynek oczywiście obejrzymy w polskiej telewizji, ale poniżej znajdziecie również sposób, który pozwala na obejrzenie meczu zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

INEA Stadion Ekstraklasa Lech Poznań Raków Częstochowa 1.98 3.60 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2022 11:08 .

Lech – Raków, gdzie oglądać

W niedzielę zmierzą się ze sobą druga i trzecia drużyna ligowej tabeli. W lepszej sytuacji w walce o mistrzowski tytuł jest Kolejorz, który ma trzy punkty przewagi nad Rakowem. Drużyna Macieja Skorży do prowadzącej obecnie Pogoni Szczecin ma jeden punkt straty, ale Portowcy rozegrali już swoje spotkanie w tej kolejce. Do niedzielnego meczu z Rakowem piłkarze Lecha przystąpią podbudowani ostatnią pewną wygraną 3:0 w Szczecinie.

Raków do Poznania również jedzie po pełną pulę. W pierwszych czterech spotkaniach w tym roku drużyna z Częstochowy odniosła trzy zwycięstwa i zanotowała jedne remis. Podopieczni Marka Papszuna dobrze zdają sobie również sprawę z faktu, że nie mogą sobie w tym meczu pozwolić na porażkę, jeżeli nie chcą mocno skomplikować swojej sytuacji w walce o mistrzowski tytuł.

W jesiennej konfrontacji w Częstochowie nie brakowało emocji. Mecz zakończył się remisem 2:2. Sprawdź typy na mecz Lech – Raków.

Lech – Raków, transmisja na żywo w TV

Hit 24. kolejki PKO Ekstraklasy będziemy mogli obejrzeć “na żywo” na kanałach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:30, skomentują Marcin Rosłoń i Tomasz Wieszczycki.

Oglądaj mecze Ekstraklasy z kodem GOAL

Mecze Ekstraklasy można oglądać również za pośrednictwem usługi Canal+ online, która jest także dostępna na urządzenia mobilne. Teraz można otrzymać zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp do tej usługi. Umożliwia to promocja przygotowana przez z eWinner zakłady bukmacherskie. O to co trzeba zrobić:

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Lech – Raków, transmisja online

Transmisja meczu online będzie dostępna w usłudze Canal+ online, która również jest dostępna w aplikacji mobilnej. Powyżej znajdziecie instrukcję, której wykonanie pozwala na odebranie darmowego dostępu do niej na najbliższy miesiąc.

Lech – Raków, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania jest Lech Poznań, który będzie dysponował przede wszystkim atutem własnego boiska.

Lech Poznań Raków Częstochowa 1.98 3.60 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2022 11:08 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin