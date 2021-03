Z meczu Lech – Piast: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (14 marca) o godzinie 17:30. Spotkanie na stadionie przy Bułgarskiej odbędzie się w ramach 21. kolejki PKO Ekstraklasy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Lech – Piast. Mecz o europuchary

Drugie niedzielne starcie w polskiej ekstraklasie zapowiada się bardzo interesująco. Tym bardziej że obie ekipy ostatnio są na fali wznoszącej. Lech może pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu, a Piast ostatnio zaliczył dwa kolejne triumfy.

Podopieczni Dariusza Żurawia do spotkania z gliwiczanami podejdą po pokonaniu Pogoni Szczecin 1:0. Tymczasem zespół z Górnego Śląska tydzień temu uporał się ze Stalą Mielec, wygrywając 2:1.

Obie ekipy po raz pierwszy w tej kampanii miały okazję grać ze sobą w październiku minionego roku. Padło w tym meczu pięć goli, a górą okazał się Kolejorz, zwyciężając 4:1.

Lech – Piast, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na stadionie przy Bułgarskiej będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Lech – Piast transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Skomentują je Bartosz Gleń i Tomasz Wieszczycki.

Lech – Piast: transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu PKO Ekstraklasy będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Lech – Piast: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.

Lech – Piast: kursy bukmacherskie

W niedzielę spotkaniu bukmacherzy odrobinę większe szanse na zdobycie trzech punktów dają gospodarzom.

Lech Poznań Piast Gliwice 2.12 3.60 3.65 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 14. marca 2021 07:35 .



