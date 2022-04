PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Legia Warszawa

Lech – Legia: transmisja w telewizji oraz stream online. W sobotę w Poznaniu rozegrany zostanie hit 28. kolejki PKO Ekstraklasy. Sprawdź gdzie obejrzysz ten mecz w telewizji i online. Przedstawiamy również sposób, który pozwala na obejrzenie go zupełnie za darmo.

INEA Stadion Ekstraklasa Lech Poznań Legia Warszawa 1.73 4.05 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2022 11:18 .

Lech – Legia, gdzie obejrzeć

Meczom z udziałem tych drużyn w ostatnich latach niemal zawsze towarzyszą wielkie emocje, nie tylko na murawie, ale i poza nią. Nie inaczej jest w tym przypadku. Legia, która po porażce w półfinale Pucharu Polski może uznać ten sezon za stracony, będzie starała się pokrzyżować Lechowi Poznań szyki w walce o mistrzostwo Polski.

Lech w sobotę ma szansę objąć prowadzenie w ligowej tabeli, przynajmniej do czasu zakończenia niedzielnego meczu z udziałem Rakowa Częstochowa. Jest to możliwe ze względu na niespodziewaną porażkę Pogoni Szczecin w piątkowym meczu z Wisłą Płock.

Na papierze faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, ale w żadnym wypadku nie mogą liczyć na taryfę ulgową ze strony rywali. Goście przystąpią do tego meczu niezwykle zdeterminowani. Sprawdź typy na mecz Lech – Legia.

Lech – Legia, transmisja na żywo w TV

Obejrzenie meczu Lecha z Legią to obowiązkowy punkt dla większości kibiców interesujących się polską Ekstraklasą. Będą oni mieli szerokie pole wyboru, bowiem w telewizji mecz będzie transmitowany na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowany jest na godz. 17:30.

Lech – Legia: transmisja na żywo za darmo

Jednym z kanałów, na którym transmitowany będzie mecz jest Canal+ Sport 3. Jest on również jednym elementów pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać dostęp zupełnie za darmo na 30 dni. Pozwala na to promocja przygotowana przez Fuksiarza, której warunki przedstawiamy poniżej.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Lech – Legia, transmisja online

Spotkanie Lecha z Legią oczywiście obejrzymy również za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna w usługach Canal+ online i Polsat Box Go, a także na internetowej stronie TVP Sport. Powyżej przedstawiliśmy natomiast sposób, który pozwala na odebranie darmowego dostępu na cały miesiąc do usługi Polsat Box Go.

Lech – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, co tego kto ma większe szanse na zdobycie trzech punktów w sobotnim meczu. Według nich jest to drużyna Lecha Poznań, co bardzo dobrze widać po kursach oferowanych przez nich na to spotkanie.

